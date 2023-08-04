Остаточне рішення про надання грошової допомоги та її розмір приймається спеціальною комісією.

Грошова допомога продовжує виплачуватись українцям від різних благодійних організацій. Наприклад, певні мешканці Луцької територіальної громади в Україні мають можливість отримати одноразову грошову допомогу. Про це повідомляється на офіційному сайті Луцької міської ради.

Цю грошову допомогу можуть отримати лучани, включаючи членів їхніх сімей, де є пенсіонери та особи з інвалідністю. Також така грошова допомога надається людям, які потрапили в складні життєві обставини, потерпілим внаслідок пожеж чи стихійних лих, а також особам, що беруть участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім цього, грошова допомога надається сім'ям, у яких унаслідок військових дій загинули члени родини.

Щоб отримати грошову допомогу, мешканцям Луцької територіальної громади необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг зі заявою та необхідним переліком документів.

Серед цих документів мають бути паспорт громадянина України (оригінал або цифровий документ у мобільному додатку "Дія"), довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, а також довідка від сімейного лікаря, завірена завідуючим амбулаторією загальної практики-сімейної медицини, дійсна протягом 90 календарних днів.

Також для отримання грошової допомоги слід надати інші документи, які підтверджують обставини, у яких знаходиться заявник, а також банківський реквізит рахунку (соціального) та заява на отримання одноразової грошової допомоги.

Кінцеве рішення про надання грошової допомоги та її розмір приймається спеціальною комісією після ретельного розгляду заяви та представлених документів.

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