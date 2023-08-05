Автор і ведучий «Світ навиворіт» Дмитро Комаров після виходу останнього епізоду спецпроєкту «Рік. За кадром» не дає про себе знати.

Дмитро Комаров зі «Світ навиворіт» більше не розповідає на своїй сторінці в Інстаграм, що з ним і де він. Взагалі від початку повномасштабного вторгнення Дмитро Комаров став набагато рідше користуватися соціальними мережами.

Комаров зізнавався, що йому навіть набридло питання, стосовно, чому він тепер так рідко з’являється у соцмережах.

«… А як часто я маю писати? І чи повинен взагалі? Хто це визначає? Я не збирався писати цей допис, але дорогою на зустріч знову запитали, чи живий, тому що немає в соцмережах. Якщо хтось переживає – я повинен повідомити: ось сьогоднішнє фото. Працюю. Сьогодні у піджаку. Вчора у камуфляжі. А завтра буде завтра", - розповідав Дмитро Комаров.

У червні вийшла завершальна серія спецпроекту «Рік. За кадром», яка була присвячена залаштунками роботи Офісу Президента України.

«Буде цікаво. Не пропустіть», - анонсував серію Дмитро Комаров на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм.

Нагадаємо, що фільм «Рік» Дмитра Комарова викликав різну реакцію глядачів, від захвату до побажань повертатися до «Світ навиворіт».

«Дмитро, дуже поважаю Вас, але Ваші очі видають це проплачене інтервʼю. Можливо я помиляюсь, але мені здається, що Ви не поважаєте того хто стоїть перед вами, і це дуже, дуже помітно…. Чи боїтесь! Повертайтесь до мандрів, там Ви на своєму місці!»,

«Я б рекомендував тобі займатися тим, що ти прекрасно вмієш робити», «Все одно нам ніхто правду не скаже. Міста продовжують тероризувати , а кінця цьому жаху і не видно»,

«Діма, захейтять за такі передачі. У нас люди часто проводять себе як стадо, вони не розуміють за що ненавидять!!!», - писали Дмитру Комарову.

Також у червні Дмитро Комаров залишив на своїй сторінці допис, присвячений словам подяки всім, хто допоміг у створенні фівльму «Рік».

«Я ніколи не був воєнкором, і раніше знімав подорожі. 24.02.22 настав час змінюватись. Змінився я і моя діяльність. Це не було рішення, яке я обмірковував. Я просто став робити те, що мав. Щоб створити «Рік», я рік знімав війну. Без чийогось завдання, власним коштом….», - писав Дмитро Комаров.

Після цього допису Дмитро знов зник з соцмереж. Але, як відомо, знову подорожує.

Зокрема Дмитро Комаров знімав фільм про ромське весілля. Про це повідомляв Ужгородський політик та громадський діяч, депутат Ужгородської міськради Мирослав Горват.

За його словами Дмитро Комаров зі «Світ навиворіт» став гостем на весіллі його дочки.

«…І дуже приємно, що на найбільше свято наших дітей завітав Дмитро Комаров , відомий журналіст та документаліст. Дмитро з командою вирішили відзняти фільм про ромське весілля і нам приємно, що про ромські традиції дізнається вся країна, що про нашу культури говоритимуть мільйони людей....», - повідомляв Горват.

Останні новини України:

Комаров зі "Світ навиворіт" розповів про зміни в житті та звернувся до українців.

Комаров зі "Світ навиворіт" після розмови з головою СБУ здивував подробицями.

Також повідомлялось, що Комаров зі "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.