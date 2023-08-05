Важливо, що це виплати й фінансова допомога залежить від різних умов, регульованих законодавством.

Українські військовослужбовці мають можливість отримати одноразову грошову допомогу, яка може становити суму, перевищуючу 776 тис. грн. Розмір цієї грошової допомоги залежить від кількох факторів, а саме від типу травми чи проблем із здоров'ям, які виникли у військових під час їхньої служби.

Наразі існує чотири види грошової допомоги, передбаченої для військовослужбовців, які стали інвалідами. Залежно від ступеня інвалідності, а також часу і місця отримання травм, може бути нарахована певна сума грошової допомоги.

Найвища грошова допомогу становить 300 прожиткових мінімумів (776 700 грн). Її отримують військовослужбовці, які отримали травму під час виконання бойового завдання і стали інвалідами ІІ групи.

Також грошова допомога виплачується бійцям без інвалідності, які були травмовані та частково втратили працездатність. Вони отримують 70 прожиткових мінімумів (181 230 грн), проте перед тим потрібно пройти оцінку свого стану за допомогою МСЕК.

Строковикам, які зазнали травм на службі, виплачують 50 прожиткових мінімумів (129 450 грн). Таку грошову допомогу отримують також військовозобов'язані та резервісти, які були призвані на збори або проходження служби у резерві. Важливо відзначити, що усі виплати залежать від різних умов та категорій військових, що регулюються законодавством.

Джерело: Finance.today.

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