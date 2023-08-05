У Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт, який передбачає введення адміністративної відповідальності для "гонщиків" у містах, які експлуатують транспортні засоби з надмірним рівнем шуму. За це порушення планується накладати штрафи, які вдарять по кишені українців. Розмір штрафів також був запропонований.
Законопроєкт визначає, що "гонщикам" забороняється розганятися в містах навіть під час воєнного стану. Незважаючи на ці обмеження, водії на тюнінгованих автомобілях продовжують порушувати правила, не усвідомлюючи, що сучасний статус "крутого" водія пов'язаний не з гучними гонками, а з дотриманням правил та безпеки на дорозі. Тому в Раді хочуть ввести нові штрафи, щоб карати таких "гонщиків".
В поясненні до законопроєкту наголошується, що шумове забруднення транспортних засобів травмує людей, особливо тих, хто пережив воєнний час. З метою контролю та зменшення небезпеки на дорогах депутати ініціювали цей законопроєкт, який спрямований на збереження здоров'я та комфорту громадян. Саме тому штрафи за порушення необхідні.
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Згідно з запропонованим законопроєктом, за перевищення допустимого рівня шуму водії будуть підлягати штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, а за повторне порушення сума штрафу збільшиться до 34 тисяч гривень, а також може передбачати позбавлення прав на 6 місяців.
Зазначається, що обмеження заборонятимуться тільки в межах населених пунктів, тоді як за їх межами спортивні автогонщики зможуть продовжувати тренування та проведення змагань на відповідних трасах.
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