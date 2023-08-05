Ціни на продукти під час воєнного стану ростуть, хоча сезонні овочі та фрукти падають у вартості. Так, у той час, як вартість хліба зростає в Україні, ціна на популярний сезонний овоч знову падає. Порівняно з минулим робочим тижнем ціна впала на 30%.

Йдеться про такий популярний овоч, як томат. Таке падіння ціни на популярний продукт пов'язують із збільшенням пропозиції даного овоча на ринку.

Виробники відзначають високий урожай томатів, незважаючи на те, що сезон ґрунтового томату тільки почався. Це спричинило зростання кількості товару на ринку і, відповідно, зниження ціни. Зазначається, що як тепличні, так і томати з відкритого ґрунту стали дешевшати.

Збільшена пропозиція томатів призвела до зниження попиту на цей продукт, а також збільшилася конкуренція між виробниками. Ці фактори вплинули на зменшення цін на тепличні помідори, і на сьогодні вони пропонуються від 20 до 32 грн за кілограм, що на 30% дешевше, ніж на минулому тижні.

Експерти також зазначають, що в порівнянні з початком серпня 2022 року, тепличні томати надходять у продаж на 34% дешевше. Виробники передбачають, що тенденція зниження цін на томати буде продовжуватись по мірі зростання пропозиції продукції з відкритого ґрунту.

Джерело: EastFruit.

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