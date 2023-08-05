Популярна українська співачка Настя Каменських висловилася про помилки Потапа на тлі масового хейту на його адресу. Артисти повернулися додому через довгі місяці життя в Іспанії і тепер одержують багато різких висловлювань на свою адресу.
Каменських вирішила під час бесіди з Єфросиніною виправдати помилки Потапа, якого критикують. Каменських наголосила, що Льоша (Олександр Потапенко) не мав наміру образити когось своїми словами.
Також Каменських нагадала, що ми всі люди, і іноді можемо висловлювати свої думки неясно. Настя зазначила, що Потап як людина не ставив собі завдання образити когось, і пісня не була написана з метою приниження чи образи.
Єфросиніна, у свою чергу, визнала, що вона неправильно тлумачила деякі рядки пісні, і Каменських підтримала її, говорячи, що сама не помічала сексуального підтексту у цьому треку.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
В "Голос країни-13" розкрили, де взялися гроші на новий сезон: "Це як плюнути в обличчя бійцям"
Закидають авіабомбами: окупанти влаштували масштабний штурм на двох важливих напрямках
Боєць ЗСУ розкрив завдання від командування під Вугледаром: "Вкрай складна"
Наступ ЗСУ під Бахмутом загальмувався: названо невтішну причину
"Будь ласка, давай згадаємо, що він теж людина. Він теж емоційно може бути втрачений або розгублений, і думати зовсім по-іншому. Не всі ми ідеально робимо. Ніколи Льоша не хотів би образити. Ми всі знаємо Льошу. Він теж людина. Ну що, люди не помиляються? - Заявила Каменських.
Останні новини України:
Нагадаємо, "Все ж таки доведеться вийти": ситуація навколо Бахмута розвернулася, що задумали окупанти.
Як повідомляла Politeka, Удар по вокзалу та моторошна НП з дітьми, росіяни знову атакували житлові будинки: трагічні подробиці.
Також Politeka писала, що Дівчата пішли відпочивати на річку і зв'язок з ними обірвався: знайдено лише їхній одяг.