На цей раз популярна співачка Настя Каменських розповіла про серйозну помилку Потапа і виправдала його.

Популярна українська співачка Настя Каменських висловилася про помилки Потапа на тлі масового хейту на його адресу. Артисти повернулися додому через довгі місяці життя в Іспанії і тепер одержують багато різких висловлювань на свою адресу.

Каменських вирішила під час бесіди з Єфросиніною виправдати помилки Потапа, якого критикують. Каменських наголосила, що Льоша (Олександр Потапенко) не мав наміру образити когось своїми словами.

Також Каменських нагадала, що ми всі люди, і іноді можемо висловлювати свої думки неясно. Настя зазначила, що Потап як людина не ставив собі завдання образити когось, і пісня не була написана з метою приниження чи образи.

Єфросиніна, у свою чергу, визнала, що вона неправильно тлумачила деякі рядки пісні, і Каменських підтримала її, говорячи, що сама не помічала сексуального підтексту у цьому треку.

"Будь ласка, давай згадаємо, що він теж людина. Він теж емоційно може бути втрачений або розгублений, і думати зовсім по-іншому. Не всі ми ідеально робимо. Ніколи Льоша не хотів би образити. Ми всі знаємо Льошу. Він теж людина. Ну що, люди не помиляються? - Заявила Каменських.

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