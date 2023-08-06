На цей раз клієнт "ПриватБанк" поділився, що банк залишив його без грошей і не збирається повертати кошти назад.

"ПриватБанк" – відомий банк, який обслуговує мільйони українців. Разом з тим деякі клієнти стикаються з певними труднощами при користуванні послугами цього банку. Негативний відгук про "ПриватБанк" з'явився на спеціалізованому веб-сайті Мінфін.

На цей раз клієнт "ПриватБанк" поділився, що банк залишив його без грошей і не збирається повертати кошти назад. Так, у 2022 році чоловік відкрив банківську картку у цій фінансовій установі. На нову картку "ПриватБанк" приходила зарплата, нею українець платив за комуналку, гроші завжди були на карті.

Але одного разу без пояснення банк зняв із рахунку зарплату клієнта.

"Одного дня після зарахування зарплати 16 500 грн, ці гроші за секунду пропали. Зв'язався з консультантом. Сказали, що поставили автоматичне списання за кредит. Але у мене не було ніякого кредиту. Раніше я брав кредит, але його я закрив кілька років тому", - обурився клієнт "Приватбанку".

Клієнт "ПриватБанк" почав розбиратися в ситуації, що склалася, і з'ясував, що банк кілька місяців нараховував йому відсотки за старим кредитом, який вже давно закритий. У результаті накопичилися відсотки у розмірі понад 55 тисяч гривень. А гірше за те, що в "ПриватБанку" йому ніхто не допоміг.

"Оператори нічого не можуть сказати, а у відділенні м'яко кажучи послали і сказали платити. Дуже прикра ситуація", - додав власник картки "ПриватБанк".

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