Коля Серга висловив свою думку щодо Потапа, який також перебував за кордоном на початку війни. Він вважає поведінку свого колеги неприйнятною та зосередженою на матеріальних інтересах.

В інтерв'ю "іPash" Коля Серга, який продовжує нести службу у ЗСУ, розповів про поведінку Потапа, висловивши свою думку детальніше.

На думку Сергі, Потап завжди був виконавцем, орієнтованим на популярність та заробіток. Він вважає, що коли людина сильно зацікавлена ​​в матеріальних благах, її можна легко зазнати тиску або залякати. Крім того, Коля вважає, що такі люди не завжди готові виявляти жертовність та безкорисливість.

"Потап завжди був попсовим виконавцем, який завжди працював за гроші. Матеріально заточена людина. Це означає, коли вона матеріально заточена, її можна налякати" - заявив Серга про Потапу.

Серга визнає, що йому було неприємно спостерігати за поведінкою Потапа в той період, і він сумнівається, що в подібних обставинах Потап виявив би жертовність і патріотизм, якби залишився і пішов до армії.

Також артист розкритикував хореограф Влада Яму. Серга наголосив, що він не стежив за роботами Влада Ями особисто. Проте він висловив загальну думку про те, що поведінка артистів має відображати позитивні цінності та бути надихаючим прикладом для публіки.

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