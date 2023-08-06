Тоня Матвієнко, дружина українського виконавця Арсен Мірзояна, поскаржилася на життя в країні без багатотисячної зарплати.

Тоня Матвієнко, українська співачка, поділилася своїм поточним становищем і зізналася, що наразі не має стабільного доходу. Вона висловила своє занепокоєння щодо фінансової ситуації, проте повідомила, що знайшла нову роботу. Про це детальніше Матвієнко вирішила розповісти в інтерв'ю "Слава+" провідному Славі Дьоміну.

Раніше, до того, як у країні розпочалася повномасштабна війна, Матвієнко була задоволена своїм фінансовим становищем та могла забезпечувати себе. Зараз вона визнає, що така можливість зникла.

Матвієнко розповіла, що її партнер, Арсен Мирзоян, все ще має можливість заробляти, проте вона сама тимчасово проживає з чоловіком у своєї матері, відомої артистки Ніни Матвієнко.

"Я зараз влаштовувалась на роботу викладачем. Я взагалі переживаю, що буде далі в Україні, так само це пов'язано з фінансами. Раніше стабільно було 2-3 тисячі доларів. Зараз я взагалі не заробляю", - поскаржилася на життя в Україні через війну Матвієнко.

Завдяки своїй освіті, здобутій у минулому, Матвієнко прийняла рішення стати викладачем вокалу у Київському національному університеті культури та мистецтв. Матвієнко стверджує, що її запросив на цю посаду Поплавський.

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