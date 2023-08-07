«Дизель Шоу» довелося розпрощатися з деякими акторами, які після 24 лютого 2022-го року виїхали з України, нагадує Politeka.net.

Так, з України виїхали ексгравці команди КВК "Уездный город" та учасники української студії "Дизель Шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин. Більш того, з’ясувалося, що вони заробляють криваві рублі, виступаючи на круїзному лайнері перед росіянами – відповідні афіші з анонсами концертів за участі Писаренка та Нікішина з'явилися на офіційній сторінці круїзу у Instagram.

Раніше на цьому лайнері для росіян Писаренко та Нікішин вже виступали. "Це було так весело, що ми вирішили повторити!" – з таких слів починається анонс заходу.

Також повідомлялось, що згодом на цьому лайнері Писаренко та Нікішин повинні зіграти у виставі разом з російською співачкою і путіністкою Ольгою Бузовою.

Також з України поїхала акторка «Дизель Шоу» Марина Грицук. Після того, як жінка 17 днів перебувала під Києвом в окупації, вона теж пішла працювати на росіян. Зокрема, артистка стала ведучою ранкового шоу на російському телеканалі в Білорусі. Грицук працює на "ТНТ International", що є міжнародною версією росканалу "ТНТ".

З Київської області Грицук вивезли на танку до Білорусі, про що домовився її чоловік-білорус.

Ця зрада приголомшила шанувальників «Дизель Шоу».

«Чи й не артисти. Гнати в шию з нашоі України»,

«Головне, щоб не дозволили повернутися потім»,

«Зрадникам місця немає в Україні! Немає Вам місця в нашій країні»,

«Україна зрадництва не пробачає»,

«Таких не шкода, нехай йдуть на всі чотири сторони», «Головне щоб про це не забули після Перемоги», - писали українці у коментарях.

У свою чергу художній керівник "Дизель Студіо" та учасник "Дизель-шоу" Єгор Крутоголов розповідав, що у Нікішина "все коріння в Магнітогорську" і артист дійсно повернувся до Росії, а Сергій Писаренко після того, як у його будинок влучив снаряд окупантів, виїхав із сім'єю до Прибалтики.

Зазначимо, що після повномасштабного вторнення Писаренко і Нікішин звернулися до росіян із проханням не мовчати і не називати війну "спецоперацією".

Інші ж улюблені актори «Дизель Шоу» залишаються в Україні і вже готуються до чергових зустрічей ззі своїми глядачами. Репетиції у самому розпалі.

«Готуємося до нових патріотичних концертів «Дизель Шоу»», - йдеться на офіційній сторінці «Дизель Шоу» в Інстаграм. Концерти відбудуться 18, 19 та 20 серпня.

«Втомлені але не зламані Дизель Шоу! Дякуємо вам за гумор який ви дарите нам у такі жахливі дні! Хай Господь Бог Допомагає Вам Усім Та Янголи Зберігають Вас Усіх»,

«Дуже гарно працюєте, дуже з приємним гумором. Я вас обожнюю,бажаю всім вам нових творчих робіт, натхнення, щастя та здоров'я»,

«Дізель Шоу-це100 відсотків чудово настрою. Ви найкращі!», «Ви такі позитивні!», - коментують українці новий кадр «Дизель Шоу».

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