У ПФУ терміново попередили, що з вересня рахунки українських пенсіонерів можуть заблокувати.

Пенсія продовжує виплачуватисб українцям. Але з вересня українці, які отримують пенсії на банківські картки, мають обов'язково пройти ідентифікацію у фінустановах, щоб уникнути блокування своїх рахунків. Ця процедура пов'язана з завершенням карантину, який був введений через COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для того, щоб пройти ідентифікацію, необхідно звернутися до найближчого відділення "Ощадбанку" з паспортом або іншим документом, який підтверджує особу. Також треба мати при собі основну платіжну картку чи е-пенсійне посвідчення. Працівники банку проведуть перевірку, після чого можна буде отримувати пенсії або перевірити залишок коштів на рахунку.

Якщо рахунок пенсії буде заблокований, його можна розблокувати під час повторної перевірки.

Для одержувачів пенсії, які є внутрішніми переселенцями, термін ідентифікації продовжено до кінця січня 2024 року.

Крім того, уряд розробив проєкт документа, який передбачає зміни щодо верифікації та фізичної ідентифікації пенсіонерів з окупованих територій. Згідно з ним, ідентифікацію пенсії можна буде здійснювати через авторизацію в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду за допомогою "Дія.Підпис".

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