Прогнозується, що ціни на овочі продовжать знижуватись, але до певного періоду – після чого вартість почне зростати.

Ціни на ряд популярних продуктів почали знижуватись. Так, ціни на овочі для приготування борщу в Україні значно знизилися, особливо на капусту, цибулю та морквину. Експерти спронозували чого чекати від ціни на овочі в подальшому та коли вони почнуть дорожчати.

Це стало можливим через перенасичення ринку продукцією. Якщо для споживачів така ситуація є приємною, то для виробників вона стала катастрофічною.

Оптові ціни на цибулю знизилися до 14 гривень за кілограм, порівняно з 23 гривнями минулого року. У супермаркетах цей овоч продають по 17-18 гривень за кілограм.

Прогнозується, що ціни на овочі продовжать знижуватися принаймні до жовтня, коли закінчиться збір врожаю. Ця тенденція є звичайним сезонним явищем, оскільки влітку збільшується пропозиція свіжих овочів та фруктів через активний збір врожаю та дозрівання.

Пропозиція цих продуктів зростає, тому ціни знижуються. Але після жовтня, коли збір врожаю основних культур буде завершений, можна очікувати, що ціни на овочі почнуть зростати, оскільки пропозиція скоротиться.

Варто зазначити, що раніше експерти прогнозували зростання ціни на продукти через подорожчання електроенергії та пального, яке відбулося з 1 липня. Однак, наразі ринок овочів показує зворотній тренд зниження ціни.

Джерело: Обозреватель.

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