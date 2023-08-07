Український співак Віктор Павлік дуже важко переживає втрату сина, якого не стало у дуже молодому віці.

Віктор Павлік присвячує сину Павлу, який помер у віці 21-го року вірші і пісні, пише Politeka.net.

Віктор Павлік зізнається, що бачить свого Павла уві снах і чекає на зустріч із сином на небесах.

«Мене ти бачиш з неба щохвилини ...

Приходиш в сни з недоспаних ночей,

Так пахнеш цвітом вишні і калини ...

І як в дитинстві линеш до грудей…», - присвятив Віктор Павлік поетичні рядки своєму синові.

Віктор Павлік також зізнається, що номер телефона його сина досі у пам’яті його мобілки:



«Твій номер телефону не стираю,

До тебе в рай, синочку, додзвонюсь ...

На нашу зустріч з вірою чекаю…

За тебе Богу кожен день молюсь….».

Артист називає сина своїм янголом-охоронцем:



«Сину, сину, я тебе кохаю …

Усім серцем обіймаю я,

Найдорожчий …-Золотий… Чекаю ...

Янгол-охоронець мій….».

Сина Віктора Павліка Павла не стало у серпні 2020-го року. Хлопцю було всього 21 рік. Павло Павлік боровся з дуже важким онкологічним завхорюванням.

«Я закінчив лікування хіміопрепаратами, але не тому, що воно більше не потрібне, а тому, що воно не має сенсу. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. Мені лишається протриматися живим, скільки зможу», - писав син співака Віктора Павліка незадовго до своєї смерті.

Віктор Павлік зізнавався, що важко переживав смерть сина.

«Памʼятаю його, дуже добрий був»,

«Дуже чуттєво, плачу.... Це біль на все життя...»,

«Дуже зворушливий вірш, до глибини душі... співчуваю вашій втраті..»,

«Нехай з Богом спочиває»,

«До сліз»,

«Царство небесне», - пишуть українці, намагаючись підтримати Віктора Павліка.

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