Також з 1 серпня було відновлено перевірки, після яких українцям може загрожувати штраф.

Починаючи з 1 жовтня 2023 року, підприємці знову зобов'язані мати касові апарати, інакше їм загрожують штрафи. Про це повідомив голова фінансового комітету Ради, Данил Гетманцев, який також підкреслив, що до кінця поточного року будуть проведені перевірки всіх підприємств.

Також від 1 серпня були відновлені перевірки для підакцизних товарів, таких як алкоголь, тютюн, паливо, а також для грального бізнесу та фінансових послуг. У випадку порушення - сплачуватиметься штраф.

За словами Гетманцева, у Верховній Раді незабаром ухвалять план податкових перевірок, і до кінця року всі підприємства пройдуть перевірку. Якщо будуть знайдені порушення - то доведеться сплачувати штрафи.

Зазначимо, що з 1 січня 2022 року фізичним особам-підприємцям (ФОПам) 2-4 груп єдиного податку стало обов'язковим використання касових апаратів або реєстраторів розрахункових операцій у своїй роботі.

Тим підприємцям, які не дотримаються цієї вимоги, загрожує штраф у розмірі 100% від суми вартості товару, проданого без використання встановленого державного механізму. За наступні порушення штраф може збільшуватись до 150% від ціни товару.

ФОПи активно протестували проти таких нововведень - в тому числі і під Верховною Радою. Вони вимагали прийняття свого законопроекту, під №5866-1, який передбачає чекову систему в тому випадку, якщо вартість товару становить одну мінімальну зарплату або 6,5 тисяч гривень.

Джерело: Українське радіо.

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