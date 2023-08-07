"ПриватБанк" є популярним банком, який обслуговує мільйони українців. Незважаючи на це, деякі клієнти мають певні труднощі при користуванні його послугами. Один із негативних відгуків про "ПриватБанк" було опубліковано на спеціалізованому веб-сайті Мінфін.

Клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що банк списав у нього 117 доларів, як дивно пояснив банк, наебто за підписку в магазині "Амазон". Причому дату передплати озвучили таку, що українець фізично не міг її зробити того дня.

Але найцікавіше в тому, що на карті "ПриватБанк" у клієнта стоїть ліміт на інтернет платежі зі значно меншою сумою, але це не завадило списати гроші.

При цьому клієнт "ПриватБанк" зазначив, що не тільки він один зіткнувся з такою проблемою. Адже він прочитав купу відгуків про схожі ситуації у людей зі списання грошей за неіснуючі підписки.

"На даний момент створили заявку в "ПриватБанк" і типу чекайте 11 днів, може повернуться гроші, а може потім ще доведеться чекати за якимись їх там регламентами від 45-120 днів, а може взагалі не повернуться, коротше банк зробив вигляд" моя хата скраю, нічого не знаю". Як можна довіряти їм гроші, якщо вони нічого з цим не можуть зробити!", - додав клієнт "ПриватБанк".

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

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