Українським громадянам продовжуэ надаватись грошова допомога. Деякі українці взагалі можуть отримати до 100 тисяч гривень грошової допомоги. Про це більш детально повідомили в Мінагрополітики та розповіли хто може розраховувати на отримання виплат.

Зокрема українцям, які зазнали збитків внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції, буде виплачена грошова допомога за втрачений урожай. Грошова допомога надаватиметься одноразово, але для її отримання необхідно підтвердити право власності на земельну ділянку. Розмір компенсації становитиме 3 318 гривень за одну сотку землі, на якій втрачено врожай.

Міністерство пояснило, що грошова допомога надаватиметься фізичним особам Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для індивідуального садівництва або для особистого селянського господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Важливим моментом є те, що розмір грошової допомоги обмежений - до 20 соток у Миколаївській області (максимальна сума - 66 360 грн) та до 30 соток у Херсонській області (максимальна сума - 99 540 грн). Збитки, що перевищують ці ліміти, не будуть компенсуватися.

Для отримання допомоги необхідно підтвердити право власності на земельну ділянку та подати відповідну заяву до 1 вересня 2023 року. Надання компенсації є важливим заходом у підтримці постраждалих від підриву греблі і сприятиме відновленню сільськогосподарської діяльності та життєдіяльності на порушених територіях.

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