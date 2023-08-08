"ПриватБанк" - один із найпопулярніших банків в Україні, який обслуговує мільйони громадян. Незважаючи на цю популярність, деякі клієнти стикаються з певними труднощами при користуванні його послугами. Один із негативних відгуків про діяльність "ПриватБанк" було опубліковано на спеціалізованому веб-сайті Міністерства фінансів.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що з її картки шахраї списали близько чотирьох тисяч доларів. Це було зроблено дев'ятьма платежами протягом 15 хвилин. Українка подала до "ПриватБанку" заявки на повернення грошей. Їх мали обробити протягом 120 днів, але натомість заявки були закриті нібито у зв'язку з тим, що переказ грошей пройшов "чесно і з підтвердженням по 3DSecure".

При цьому українка каже, що на карті її стояли ліміти, але коли шахраї списували кошти, то ліміти не допомогли захистити картку "ПриватБанк". Їй надійшло єдине повідомлення, коли вже закінчилися кошти на карті, адже їх усі вкрали шахраї. Тож жінка навіть не встигла заблокувати картку.

"Поспілкувавшись деякий час з різними менеджерами, виявилося, що таке трапляється часто і банк про це знає, проте не може нічого з цим вдіяти (або все ж таки не хоче?). ПриватБанк, якщо ви все ж таки не можете захистити права і кошти своїх клієнтів , могли хоча б попереджати їх про те, що у вашій системі дірка. Найгірший досвід, нікому не рекомендую користування цим банком", - доповнила клієнтка "ПриватБанк".

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