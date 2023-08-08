Телеведучий Володимир Остапчук разом із українським співаком Позитивом (Олексій Завгородній) потрапили у серйозний скандал через свої слова про жінок.
У своєму акаунті в Instagram, Позитив пояснив, що його слова були особистою думкою і не мали на меті нав'язати цю думку іншим. Він підкреслив, що його наміри не включали образи будь-кого.
Позитив також зазначив, що обговорюючи питання депіляції у рамках якогось шоу, він просто висловив свою індивідуальну точку зору. Позитив ще підкреслив, що кожен має власні переваги, і він поважає це. Артист наголосив на важливості свободи вираження поглядів і вважає неправильним засуджувати людей за їхні особисті погляди та переваги.
Позитив додав, що кожен має право на свою індивідуальність, і звинувачення у дискримінації чи нав'язуванні думки не відповідають його намірам. Таким чином, Позитив висловив надію на розуміння та повагу до особистих поглядів кожної людини.
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Однак після скандальних слів Позитива та Остапчука про те, що жінка не може виглядати максимально привабливо, якщо не побереться, українці були вкрай обурені, зазначивши: це вже не особиста думка, а образа.
«А кенселити за виступи на російських корпоративах можна? ці ваші відео-виправдання жалюгідні. треба думати перед тим, як щось говорити, а чи не виправдовуватися; Якщо ви вважаєте, що депіляція була єдиним проблемним висловом у тому ефірі, то я маю для вас новини;
На фронті дівчатам це скажете? чоловік не може бути 10/10 якщо він розповідає жінкам як їм розпоряджатися своїм тілом і що робити Ок, а що не ок; Бідолашні хлопчаки не вивозять хейту. Несіть відповідальність за свої слова та мізогінію» - висловились українці.
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