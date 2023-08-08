Позитив додав, що кожен має право на свою індивідуальність, і звинувачення у дискримінації чи нав'язуванні думки не відповідають його намірам.

Телеведучий Володимир Остапчук разом із українським співаком Позитивом (Олексій Завгородній) потрапили у серйозний скандал через свої слова про жінок.

У своєму акаунті в Instagram, Позитив пояснив, що його слова були особистою думкою і не мали на меті нав'язати цю думку іншим. Він підкреслив, що його наміри не включали образи будь-кого.

Позитив також зазначив, що обговорюючи питання депіляції у рамках якогось шоу, він просто висловив свою індивідуальну точку зору. Позитив ще підкреслив, що кожен має власні переваги, і він поважає це. Артист наголосив на важливості свободи вираження поглядів і вважає неправильним засуджувати людей за їхні особисті погляди та переваги.

Позитив додав, що кожен має право на свою індивідуальність, і звинувачення у дискримінації чи нав'язуванні думки не відповідають його намірам. Таким чином, Позитив висловив надію на розуміння та повагу до особистих поглядів кожної людини.

Однак після скандальних слів Позитива та Остапчука про те, що жінка не може виглядати максимально привабливо, якщо не побереться, українці були вкрай обурені, зазначивши: це вже не особиста думка, а образа.

«А кенселити за виступи на російських корпоративах можна? ці ваші відео-виправдання жалюгідні. треба думати перед тим, як щось говорити, а чи не виправдовуватися; Якщо ви вважаєте, що депіляція була єдиним проблемним висловом у тому ефірі, то я маю для вас новини;

На фронті дівчатам це скажете? чоловік не може бути 10/10 якщо він розповідає жінкам як їм розпоряджатися своїм тілом і що робити Ок, а що не ок; Бідолашні хлопчаки не вивозять хейту. Несіть відповідальність за свої слова та мізогінію» - висловились українці.

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