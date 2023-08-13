Експерти впевнені, що, очевидно, ціни на кавуни зміняться в найближчому майбутньому.

Одеська область взялася на себе завдання забезпечити українців кавунами, оскільки багато полів у Херсонській області зараз знаходяться під загрозою через міни, окупацію або затоплення. Наразі в Україні розпочався сезон кавунів, але їх ціни залишаються досить високими.

Ціни кавунів у серпні може змінитись - це розповіла науковий співробітник Інна Сало.

Вона підкреслила, що практично 93% українських кавунів вирощуються приватними господарствами, що приблизно складає 0,4 мільйона тонн, з яких частина йде на продаж.

Експерти вбачають, що очевидно ціни на кавуни знизиться в серпні-вересні. Однак, наскільки сильно - важко передбачити через невпевненість погодних умов. Цього року спостерігаються значні коливання, які впливають на виробництво та після цього на ціни.

Також важливий фактор - ціни на паливо, оскільки логістика є значущою для цієї ягоди. За прогнозами вчених Інституту аграрної економіки, ціни на кавуни у серпні можуть становити в середньому близько 30 гривень за кілограм.

Наразі в супермаркетах України кавуни доступні від 24,95 гривень за кілограм, така ціна може бути знайдена в мережі супермаркетів АТБ. Варто відзначити, що ці кавуни вирощені в Україні, а не імпортовані. У продуктових магазинах, зокрема у Києві, ціни на цю ягоду стартують від 30 гривень.

Джерело: 24 канал.

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