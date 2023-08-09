Нещодавно "Укрзалізниця" ввела спеціальні жіночі купе у своїх поїздах, але внаслідок цього виникли неприємні інциденти, про які все частіше починають повідомляти українці. Автор блогу "Залізні магістралі" Олег Васильєв у Facebook описав одну таку ситуацію, що сталася днями.
За словами блогера, найчастіше виникають непорозуміння, коли чоловіки мають квитки на вагон "Укрзалізниця" зі спеціальними місцями для жінок. Зустрічаються ситуації, коли через відсутність вільних місць у змішаних вагонах чоловіки придбовали квиток на жіночий вагон.
Один із користувачів опублікував відео, на якому видно, як чоловікові був проданий квиток на жіночий вагон потягу "Укрзалізниця" у касі на вокзалі. До цього часу не відомо, як таке могло статися.
Проте, провідниця потягу "Укрзалізниця" відмовила чоловіку у поїздці, зачинивши перед ним двері з поясненням, що "в жіночому вагоні він не може перебувати". Це викликало здивування пасажира, і він намагався вирішити ситуацію мирним шляхом, але не зміг уникнути конфлікту.
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"Ви не маєте права відмовити мені у проїзді. Не розмовляйте зі мною так", - казав чоловік провідниці потягу "Укрзалізниця".
В коментарях українці розбились на два табори. Одні захищали пасажира, а інші залізницю:
"В умовах дефіциту вагонів у військовий час це скоріше навмисна шкода пасажирам з боку залізниці", "Очікуваний бардак ... квитків немає на поїзд, а в жіночому вільні місця порожні .... марення звичайно", "При чому тут провідник до каси? Провідник не регулює їх діяльність", "Чому начальник поїзда щось комусь винен, якщо то каса квиток продала?".
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