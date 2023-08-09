Розмір додаткових виплат до пенсії варіюватиметься від 450 до 3100 гривень залежно від категорії осіб.

Певна категорія пенсіонерів отримає додаткову грошову виплату до пенсії у серпні, проте інші особи можуть бути змушені особисто звернутися до Пенсійного фонду України.

Згідно з цією постановою Кабміну від 21.07.2023 № 754, розмір виплат до пенсії буде варіюватися від 450 до 3100 гривень в залежності від категорії осіб:

Виплати до пенсії можуть отримати учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога – отримають 450 гривень. Також виплати до пенсії можуть отримати члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, які мають статус згідно із законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України – отримають 650 гривень. Також на доплати до пенсії мають право учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні малолітні ув’язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання – отримають 1 гривень. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною – отримають 3100 гривень. Особи з інвалідністю від війни та колишні малолітні ув’язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання – отримають від 2900 до 2700 гривень залежно від групи інвалідності.

Ці виплати до пенсії є частиною заходів для соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, які встановлені відповідним законодавством.

Людям, які отримують пенсію, виплати будуть проведені автоматично, без необхідності особисто звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Але звернутися до ПФУ для отримання виплат до пенсії потрібно особам, які не перебувають:

на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувачів пенсії/щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці;

на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Джерело: НаПенсии.

Останні новини України:

Нагадаємо, у якому разі в українців можуть забрати частину пенсіонних виплат.

Як писала Politeka, за яких умов українці можуть вийти на пенсію у 50 років.

Також Politeka повідомляла, які зміни підготовлені для населення через запровадження накопичувальної пенсії.