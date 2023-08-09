"ПриватБанк" є відомим банком, який обслуговує масу українців. Незважаючи на це деякі клієнти стикаються з певними труднощами, використовуючи його послуги. Один із негативних відгуків про "ПриватБанк" був розміщений на спеціалізованому веб-сайті Мінфін .

Українка розповіла, що перебуває у декретній відпустці та відкрила банківську картку "ПриватБанк", щоб отримати пакет допомоги на молодшу дитину. Інші соціальні виплати вона отримувала на картку "Ощадбанку".

Для зручності переказувала звідти гроші на картку "ПриватБанк", туди гроші надсилав її чоловік. Загальний обіг по карті не перевищував семи тисяч. Але карту зненацька заблокували.

Розблокувати картку не виходить, незважаючи на купу документів, які клієнтка "ПриватБанк" надавала: скидала довідки, заповнювала бланки заяви, але нічого не допомогло розблокувати рахунок. Натомість на пошту надходили нові форми та список необхідних документів для відновлення картки "ПриватБанк".

"Вже дістало, вирішила, що обслуговування в цьому банку не варто біганини по всіх соціальних інстанціях для збору папірців і запитала, що повинна зробити для закриття рахунків " ПриватБанк". Отримала відповідь, що я не можу навіть закрити рахунки в цьому банку!" Поки сам банк не розірве зі мною ділові відносини. Це 0 із 10, а фахівці підтримки взагалі зашквар. Помилки, ігнор і все…", - зазначила клієнтка "ПриватБанк".

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.