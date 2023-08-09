Україна розглядає можливість встановлення штрафів за використання російської музики у громадських місцях. Ці плани пов'язані не лише з відмовою від російського культурного контенту, а й з підтримкою національної музичної сцени. Про це йдеться в законопроєкті №9547.

Закон, що вносить зміни до деяких законів України стосовно підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту країни-агресора, був прийнятий 19 червня 2022 року.

Такі кроки необхідні для запобігання поширенню сепаратистських настроїв через культурний контент. Згідно зі статтею 15 Закону України "Про культуру", також заборонено публічно виконувати фонограми, відеограми та показувати музичні кліпи, за участі жителів рф.

Проблема полягає в відсутності ефективного покарання за такі дії в законодавстві та якихось штрафів. Наприклад, якщо між громадянами виникає конфлікт через відтворення російської музики, поліція може скласти адміністративний протокол лише при наявності всіх необхідних підстав.

Тому пропонуэться встановити штрафи, щоб покарати порушникыв. Отже, за публічне виконання, демонстрацію, показ та інші дії щодо музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів тощо, які заборонені, пропонується ввести такі штрафи:

штрафи від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5,100 до 8,500 гривень);

за повторне порушення штраф - від 1,000 до 1,500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17,000 до 25,500 гривень).

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