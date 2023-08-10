Міністерство соціальної політики України уточнило, що така грошова допомога сплачується не всім українцям.

Українці продовжують отримувати грошову допомогу від різних організацій та держави. Стало відомо, що українці мають право на додаткові виплати у вигляді грошової допомоги на дітей. Розмір шомісячної грошової допомоги складає - 3 тисячі гривень. Про це повідомили у Телеграм-каналі Мінсоцполітики.

Міністерство соціальної політики України уточнило, що така грошова допомога, зокрема, призначається на дітей, які народилися після 24 лютого 2022 року - дати початку повномасштабного вторгнення росії.

У разі, якщо грошова допомога не була призначена для дитини, народженої після цієї дати, але до набрання чинності відповідною постановою, вона автоматично нараховується з дня звернення за нею, починаючи з 1 серпня 2023 року.

Загалом, розмір грошової допомоги для сімей з новонародженими дітьми в Україні становить 41 280 гривень. Ця допомога виплачується частинами:

10 320 гривень одноразово після народження дитини;

860 гривень щомісяця протягом наступних 36 місяців.

Також жінки, які самостійно виховують своїх дітей, можуть отримувати грошову допомогу від держави залежно від віку дитини:

до 6 років - 2 272 гривні на місяць;

6-18 років - 2 833 гривні на місяць;

18-23 роки та під час навчання у навчальних закладах - 2 684 гривні.

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