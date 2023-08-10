Українці продовжують отримувати грошову допомогу від різних організацій та держави. Стало відомо, що українці мають право на додаткові виплати у вигляді грошової допомоги на дітей. Розмір шомісячної грошової допомоги складає - 3 тисячі гривень. Про це повідомили у Телеграм-каналі Мінсоцполітики.
Міністерство соціальної політики України уточнило, що така грошова допомога, зокрема, призначається на дітей, які народилися після 24 лютого 2022 року - дати початку повномасштабного вторгнення росії.
У разі, якщо грошова допомога не була призначена для дитини, народженої після цієї дати, але до набрання чинності відповідною постановою, вона автоматично нараховується з дня звернення за нею, починаючи з 1 серпня 2023 року.
Загалом, розмір грошової допомоги для сімей з новонародженими дітьми в Україні становить 41 280 гривень. Ця допомога виплачується частинами:
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- 10 320 гривень одноразово після народження дитини;
- 860 гривень щомісяця протягом наступних 36 місяців.
Також жінки, які самостійно виховують своїх дітей, можуть отримувати грошову допомогу від держави залежно від віку дитини:
- до 6 років - 2 272 гривні на місяць;
- 6-18 років - 2 833 гривні на місяць;
- 18-23 роки та під час навчання у навчальних закладах - 2 684 гривні.
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