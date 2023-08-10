Так, з 11 серпня на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, пише Politeka.net з посиланням на Патрульну поліцію України.
Також уточнюється, що до повномасштабного вторгнення працював 31 комплекс і наразі відновить свою роботу. А ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.
"Увага! запрацюють 50 комплексів фотовідеофіксації порушень ПДР", - попереджають в патрульній поліції.
Загальна кількість приладів фіксації з 11 серпня буде вже 215.
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Згідно з даними Патрульної поліції України, понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.
Також правоохоронці нагадали, що відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить: за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год 340 грн; більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
Раніше в поліції повідомили про ускладнення руху транспорту на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, неподалік 16-го км.
Це сталося у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою.
На щастя обійшлося без травмованих.
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