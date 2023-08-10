Про подробиці та наслідки нової НП на ЗАЕС, як пише Politeka.net, повідомили в «Енергоатомі».

Так, згідно з повідомлення «Енергоатому», вночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ.

«Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ», - йдеться у повідомленні «Енергоатома» про погіршення ситуації на ЗАЕС.

Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення. Тобто ЗАЕС опинилася на межі чергового блекауту

«У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання)», - наголошують в «Енергоатомі».

«Енергоатом» також попередив, що в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим «природної циркуляції». В цьому випадку необхідно терміново «розхолидити» його за умов відсутності охолоджуючих насосів.

«Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока», - попереджають в «Енергоатомі».

Останні новини України:

"Енергоатом" упіймали на дивних закупках для ЗАЕС.

Також повідомлялось, що Путін може підірвати не ЗАЕС, а іншу "атомку".

Крім того, Politeka.net писала про зміну ситуації на ЗАЕС і вказівку, яку отримали окупанти.