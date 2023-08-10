Для зручності ідентифікацію пенсії можна пройти віддалено – також можна пройти консульську ідентифікацію пенсії.

В українців заберуть пенсії, якщо вони до кінця серпня не пройдуть перевірку. Українські пенсіонери, які перебувають за кордоном і не здійснили ідентифікацію до завершення серпня, лишаться без отримання пенсійних виплат. Правда інших пенсіонерів теж перевірять. Ідентифікацію можна пройти віддалено.

Для зручності, ідентифікацію пенсії можна пройти віддалено за допомогою сервісу "Дія. Підпис", доступного на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Пенсіонерам треба зайти до свого особистого електронного кабінету та використати сервіс "Дія. Підпис" для ідентифікації.

Також є можливість пройти консульську ідентифікацію пенсії. Пенсіонери мають можливість відвідати консульську установу в країні проживання, де посадова особа засвідчить їхню адресу за кордоном. Особи, які не пройдуть перевірку пенсії, будуть призупинені від отримання виплат.

Всі українці, які отримують пенсії, будуть піддані верифікації, під час якої буде здійснюватися перевірка наявності істотних нестиковок. В ході цієї перевірки пенсії органи мають отримати інформацію про транспортні засоби власності, надані документи, перетин кордону, доходи з податкової, штрафи та інше.

Якщо будь-які невідповідності виявляться під час верифікації пенсії, інформація буде передана до відповідного органу, який відповідає за виплату пенсії.

В разі, якщо буде виявлено незаконну виплату, отримувач може бути змушений повернути цю суму до бюджету. До цього додатково можуть додатися витрати на судовий збір, що може становити додаткове фінансове навантаження.

Джерело: НаПенсии.

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