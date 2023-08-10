Клієнтка "ПриватБанк" прийшла до відділення банку забрати свіфт переказ, замовила заздалегідь певну суму в доларах, вистояла у черзі та отримала не те, що замовляла.

"ПриватБанк" є відомою фінансовою установою, яка надає обслуговування значної кількості українців. Незважаючи на цю популярність, деякі клієнти стикаються з певними труднощами при використанні його послуг. Один із негативних відгуків про "ПриватБанку" було опубліковано на спеціалізованому веб-сайті Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" прийшла до відділення банку забрати свіфт переказ, замовила заздалегідь певну суму в доларах, вистояла у черзі та отримала старі потерті купюри. Більше того, деякі були заклеєні скотчем. Українка попросила касира "ПриватБанк" їх замінити, але отримала відмову.

І лише після її звернення до керівника відділення, касир почала замінювати неліквідні банкноти.

"В результаті мені більше 20 хв. касир відбирала купюри і щоразу вони нічим не відрізнялися я постійно повертала якісь купюри тому, що вони були з дірками, з плямами з якимись написами та печатками", - поскаржилася клієнтка "ПриватБанк" .

Клієнтка "ПриватБанк" зазначила, що люди у черзі почали злитися, а її дитина втомилася, тому жінка схопила останні запропоновані купюри, незважаючи на те, що вони теж були не ідеальні.

Такі махінації проводить банк, чому ж ви купюри тримаєте в обороті? Чому не відправити на інкасацію? Чому підсовуєте бідним людям? Пропонуєте ці гроші потім покласти на рахунок і заплатити ще раз комісію і витратити купу часу, простояти в черзі", - обурено доповнила клієнтка "ПриватБанк".

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