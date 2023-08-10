Популярна українська актриса та учасниця колективу "Дизель шоу" Вікторія Булітко у прямому ефірі у своєму Instagram розповіла шанувальникам, що підхопила хворобу Лайма. Як виявилось, цю важку інфекцію артистка підчепила після укусу кліща під час відпочинку у Карпатах.

Варто зазначити, що близько місяця тому на своїй сторінці Вікторія Булітко опублікувала кумедне відео, як їй видаляли цього кліща, який причепився їй на сідницю. За словами артистки, після того інциденту колеги просили її зробити аналізи, проте вона дещо легковажно поставилася до цього інциденту.

"Я досить легковажно поставилася до мого укусу. Якщо хтось бачив, у мене був місяць тому укус кліща. Я навіть про це відео зняла. Ну може я трішечки переживала спочатку, а потім просто забула", - зізналася Вікторія Булітко.

Через кілька тижнів, піддавшись на вмовляння колег із "Дизель шоу", Вікторія Булітко все ж таки здала аналізи, але нічого страшного вони не показали. Ще через кілька днів актриса помітила висип на руках і ногах, і вже серйозно занепокоїлася.

Коли Вікторія Булітко звернулася до лікаря, її направили на розширений аналіз на бореліоз. У неї підтвердилася хвороба Лайма, яка виникає від інфекції після укусів кліщів.

За словами актриси, тепер, коли їй уже точно встановили діагноз, доведеться лікуватися. Як зазначила Вікторія Булітко, курс лікування передбачає 28 днів прийому антибіотиків. Зірка звернулася до шанувальників із проханням завжди перевірятися після укусів кліщів та стежити за своїм здоров'ям.

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