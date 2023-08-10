Ціни на один популярний продукт зараз нижче, ніж минулого року. Так, через сезонність більшість продуктів, зокрема морква, дешевшають протягом літа. У цей список також потрапила і літня ягода, ціни на яку падають поступово. Стало відомо, що стало причиною зниження ціни та чи буде здешевшення надалі.

На даний момент, ціни на місцеві кавуни з сільськогосподарських господарств вже знизились до 10-17 гривень за кілограм ($0,02-0,03 за кг). Ці ціни у фермерів є в середньому на 24% нижчою, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Зниження ціни пояснюється кількома факторами, за словами аналітиків. Поперше, на ринку помітно зросла кількість пропозицій. Попит також вплинула посуха в деяких регіонах України, що вплинула на якість продукту. Навіть в умовах скорочення виробництва в Україні, виробники продають кавуни за меншими цінами.

Головні регіони вирощування цих плодів, зокрема Херсонська область, перебувають під тимчасовою окупацією. Крім того, цього сезону, через вибух Каховської ГЕС, певну кількість кавунів було змито, особливо в Миколаївській області.

Варто відзначити, що ціни на кавуни в Україні вже в середньому на 24% нижчі, ніж у першій декаді серпня 2022 року. Самі виробники не виключають подальшого падіння цін у цьому сегменті, оскільки зростає кількість пропозицій як з місцевого виробництва, так і імпортних кавунів, при цьому попит вважається невеликим.

Джерело: EastFruit.

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