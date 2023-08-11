Для отримання грошової допомоги необхідно до 1 вересня подати відповідну заяву та документи.

В Україні з'явилася нова грошова допомога. Розмір грошової допомоги визначатиметься залежно від кількох факторів, але максимальна сума виплати обмежена 99 540 гривнями. Про нову грошову допомогу повідомили у Мінагрополітики.

Зокрема українці, які постраждали від вибуху на Каховській ГЕС, що був провокований російською агресією, будуть отримувати державну грошову допомогу на покриття збитків, пов'язаних з втратою урожаю.

Грошова виплата буде одноразовою.Для отримання допомоги потрібно підтвердити право власності на земельну ділянку.

Ця грошова допомога буде доступна жителям Миколаївської та Херсонської областей. Розмір компенсації складатиме 3 318 гривень за кожну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай.

Максимальна площа землі, за яку можна отримати грошову допомогу, складатиме 20 соток для Миколаївської області та 30 соток для Херсонської області.

Таким чином, максимальні суми грошової допомоги становитимуть 66 360 гривень та 99 540 гривень відповідно.

Ця грошова допомога буде надаватися фізичним особам, які мають у власності земельну ділянку для індивідуального садівництва, для ведення особистого господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Для отримання грошової допомоги потрібно до 1 вересня подати відповідну заяву. Також слід підтвердити своє право власності на земельну ділянку, і для цього можна використовувати витяг з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, державний акт на право приватної власності на землю або державний акт на право власності на земельну ділянку.

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