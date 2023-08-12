Клієнтка "ПриватБанк" поскаржилася, що банк розірвав із нею відносини в односторонньому порядку - тому вона залишилася без грошей.

"ПриватБанк" відомий як важлива фінансова установа, яка обслуговує значну кількість українців. Незважаючи на свою популярність, деякі клієнти стикаються з окремими труднощами при використанні його послуг. Один із негативних відгуків про "ПриватБанку" було опубліковано на спеціалізованому веб-сайті Мінфін.

На цей раз клієнтка "ПриватБанк" поскаржилася, що банк розірвав з нею відносини в односторонньому порядку. Зараз вона знаходиться за кордоном та карткою "ПриватБанк" користувалася на регулярній основі. Але одного разу просто не змогла зайти на сайт "Приват24". Виявилося, що банк запросив актуалізацію даних – жінка сфотографувала необхідні документи та відповіла на запитання в анкеті.

Минуло кілька днів, нічого не змінилося, до онлайн-банкінгу доступу не з'явився. Тому українка вирішила зателефонувати до оператора банку і дізнатися, що сталося. Коли їй вдалося додзвонитися, стало відомо, що "ПриватБанк" розірвав з нею відносини.

Більше того, щоб повернути свої гроші, вона має надати до будь-якого відділення банку пакет документів, який нібито має надійти на адресу реєстрації. Але це неможливо, адже вона перебуває за кордоном.

"Це просто смішно, де місце реєстрації, де я, а де відділення банку. Загальна сума на рахунках близько 20000 грн. плюс на рахунок "ПриватБанк" я отримувала аліменти на дитину та пенсію з інвалідності. З-за кордону рахунки змінити не можу для виплат. Скористатися своїми грошима не можу і телепортуватися у відділення банку теж не можу. Нікому не рекомендую взагалі зв’язуватися з цим банком. При тому, що банку була надана інформація, що я перебуваю не в Україні, я залишилася без грошей", - обурилася клієнтка "ПриватБанк".

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