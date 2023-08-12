Зірка проекту "Майстер Шеф" Євген Клопотенко в інтерв'ю відкрито висловився на адресу Олега Винника, який втік з країни.

Переможець проекту "Майстер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко зізнався, як був справді глибоко спантеличений поведінкою артиста Олега Винника під час початку військового конфлікту. Як відомо, Винник просто втік із країни і лише згодом стало відомо нібито про хворобу Винника, хоча жодних доказів його лікування немає.

Несподіваний від'їзд Винника до Німеччини та його мовчання в період війни вразили багатьох українців, включаючи Клопотенка. Кухаря роздратувало, що Винник залишив свою велику аудиторію та вибрав таку поведінку, додає Клопотенко.

Клопотенко вважає, що Вінник мав багато можливостей зробити внесок, враховуючи його популярність. Проте він відчуває, що Винник відвернувся від своєї аудиторії. Клопотенко висловив невдоволення та наголосив, що після повернення артиста шанувальники, швидше за все, продовжать його підтримувати.

Він просто відвернувся від фанатів, вважає Клопотенко:

"У тебе ж була мільйонна аудиторія, а ти просто на них плюнув. А найгірше, що він повернеться і всі його слухатимуть. І ось одна з найбільших речей, які для мене біль" - ділиться Клопотенко в інтерв'ю.

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