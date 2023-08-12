У липні 2023 року в Україні споживчі ціни знизилися на 2,1% порівняно з червнем. Особливо помітне зниження цін на харчові продукти, що відбулося вперше з серпня 2021 року.

Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко. Також він розповів, коли можуть знову подорожчати продукти.

Фахівець додав, що особливо помітно знизилися ціни на овочі (-18,2%), яйця також подешевшали (-4,1%). Подальше зниження цін відзначене на фруктах (-1,3%), соняшниковій олії (-0,8%), макаронах (-0,2%), хлібі та хлібопродуктах (-0,1%).

Збільшення ціни залишилося на м’ясо та м’ясопродукти (+1,4% порівняно з червнем), рибу також варто відзначити (+0,7%). Підвищення цін також відбулося на цукор (+1,2% порівняно з нульовим приростом у червні).

Щодо ціни на окремі продукти, за даними "Мінфіну" станом на 12 серпня:

курятина (стегно) - 112,45 грн/кг

курятина (філе) - 146,60 грн/кг

свинина (лопатка) - 190,69 грн/кг

свинина (ребра) - 182,96 грн/кг

домашнє сало - 254 грн/кг

молода капуста - 10,04 грн/кг

молода картопля - 12,53 грн/кг

морква - 18,98 грн/кг

огірки - 19,99 грн/кг

буряк - 16,90 грн/кг

часник - 124,52 грн/кг

банани - 42,29 грн/кг

українські яблука - 37 грн/кг

Експерт відзначив, що ця тенденція зниження ціни може припинитися вже цього місяця. Здорожчання електроенергії та пального, що вступило в силу з 1 липня, ймовірно, спричинить нове підвищення споживчих цін, особливо на продукти промислової переробки та тваринництва, вже восени.

Джерело: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

Останні новини України:

Нагадаємо, ціни на кілька базових продуктів почнуть зростати.

Як писала Politeka, ціни на популярну крупу в Україні різко подешевшали.

Також Politeka повідомляла, ціни на популярні овочі радують здешевленням.