Грошова допомога буде виплачена Пенсійним фондом України після надходження заявок та фінансування від Міністерства соціальної політики.

Рішення про надання грошової допомоги громадянам України до Дня Незалежності було прийнято Кабінетом Міністрів. Про умови та розміри грошової допомоги розповіла адвокат Аліна Вдовцова. Ця допомога не буде виплачуватися всім громадянам, а лише певній категорії осіб.

На грошову допомогу можуть претендувати особи з інвалідністю, зокрема ті, хто став інвалідами через війну, а також колишні малолітні в'язні, які перебували у гетто, концтаборах та інших місцях примусового тримання, і тепер є інвалідами з інших причин.

Залежно від групи інвалідності, сума грошової допомоги варіюється: для ІІІ групи - 2700 грн, для ІІ групи - 2900 грн, а для І групи - 3100 грн.

Також грошова допомога планується для учасників бойових дій, учасників Революції гідності, колишніх неповнолітніх в'язнів, а також дітей, народжених у місцях примусового тримання їхніх батьків. Сума допомоги для них становитиме 1000 грн.

Грошова допомога також передбачена для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною (3100 грн).

У випадку сімей померлих або загиблих захисників України, дружинам/чоловікам померлих осіб з інвалідністю, а також для інших випадків, визнаних за життя особами з інвалідністю через різні причини, сума грошової допомоги складатиме 650 грн.

Також усі учасники бойових дій, колишні в'язні гетто, концтаборів та інших місць примусового тримання, а також люди, що боролися з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога, отримають 450 грн.

Розмір грошової допомоги обчислюється на основі прожиткового мінімуму для осіб з втратою працездатності, який на даний момент становить 2093 грн.

Грошові допомоги будуть виплачені Пенсійним фондом України після надходження заявок та фінансування від Міністерства соціальної політики. Виплати будуть здійснюватися на окремий рахунок Пенсійного фонду в Ощадбанку.

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