Популярний український музикант та виконавець Сергій Бабкін , який на початку повномасштабної війни разом із дружиною виїхав із країни за кордон, продовжує давати концерти та розповідати про свої будні в Інстаграм.

За словами самого Бабкіна, їхня основна мета – зібрати кошти на підтримку української армії, проводячи благодійні виступи під час турне. За день до свого концерту в Майамі Сергій Бабкін розмістив нове фотографічне зображення у своєму акаунті Instagram, в якому він запросив усіх своїх шанувальників приєднатися до заходу.

Не всі, однак, відреагували на це позитивно. У коментарях під фотографією Бабкіна деякі користувачі висловили своє невдоволення тим, що артист вирішив тимчасово залишити батьківщину та провести час за кордоном. Вони також висловили припущення, що такий крок має на увазі, що Бабкін не планує повертатися до України.

«Чому досі співаєте рашистською мовою?; Навіть Віталій Козловський служить у ЗСУ! А Бабкін шукає де краще, не здивуюсь, якщо він, як Яма залишиться в Майамі; Це ганьба співати «любіміє пісні фанатав, патомучно моїй публикі це подобатися», огидно;

Влад Яма теж буде на концерті?; Розкажіть, будь ласка, скільки грошей витрачено на райдер; Чи не з руки називати це туром зараз, а ось благодійний концерт саме те, кому ця допомога? Вам? Просування на просторах Америки?; А що таке можна? Провести концерт і тобі не буде повістки» - пишуть під постом Бабкіна.

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