Український телеведучий Даніель Салем, який продовжує служити у лавах ЗСУ, поділився невеликим відео з передової. Як відомо, Салем залишив весь бізнес в Одесі заради служби і тепер разом із товаришами продовжує боротися за визволення українських територій від російських злочинців.

Раніше Салем розповідав, що служив у спецпідрозділі авіарозвідки, активно волонтерив. У вільний час, за словами Даніеля, він займається чимось корисним та намагається рухатися далі. Нещодавно Салем розповів, що розлучається через багато років шлюбу.

«Дрібні уривки пам'яті, хлопці прикрили. Назва картини: мій легендарний стрибок із куліметом» - поділився Салем.

"Бережіть один одного. Ви нам потрібні, Ви країні потрібні; Нехай Бог зберігає всіх вас і подарує нам довгоочікувану перемогу! Бережи вас Боженька! Ви наша стіна за якою нічого не страшно. Спасибі та низький уклін Вам; Молюся за вас щодня! Ти крутий ! Бережи себе; Як хочеться, щоб усі повернулися цілими» - ділиться Салем.

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Даніель Салем

Також ми писали, Салем вирішив виплеснути наболіле за місяці служби поряд із такими людьми. За словами Даніеля, ці моменти сильно на нього вплинули і треба пам'ятати.

«Прекрасна пригода! Дякую за те, що я маю можливість передати через музику ті почуття, які лежать на серці, у такий особливий день, день пам'яті, пам'яті хоробрих, сильних українців!» – написав Салем під відео.

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