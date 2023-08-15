Відома співачка Анастасія Приходько висловилася на адресу Лободи після її виступу під прапором нашої країни.

Нещодавній виступ Лободи за кордоном викликав сильне обурення у Приходька через те, що Лобода вийшла на сцену у синьо-жовтому плащі та звернулася до аудиторії російською мовою. Фанати почали освистувати Лободу та вимагали, щоб вона говорила українською мовою, але вона цього не зробила.

Приходько висловила своє здивування, чому Лобода використовувала прапор як частину свого вбрання, особливо державний прапор, коли українці гинуть під цим прапором. Вона також наголосила на нерозуміння того, навіщо Лободі співати російською мовою. На думку Приходька, подібні артисти намагаються зайняти дві різні позиції одночасно.

"Я не перекладаю своїх російськомовних хітів, бо це минуле. Я вважаю, що артисти бояться втратити себе, що вони думають? Російською співати і при цьому бути загорнутою у прапор України?" - обурилася Приходько.

Приходько вважає, що українцям слід припинити підтримувати таких артистів, і закликає співачок розпочати свою кар'єру заново в Україні. Анастасія Приходько також стверджує, що вона ніколи не пробачить колегам за таку поведінку і за роботу в Росії.

Раніше Настя Приходько висловила невдоволення фестивалем, організованим артисткою Лаймою Вайкуле в Юрмалі на знак підтримки України. В ході інтерв'ю з Аліною Доротюк, Приходько поділилася, що вона б ніколи не погодилася брати участь у подібному заході та пояснила свою позицію.

Анастасія Приходько також зауважила, що Вайкуле запросила українських артистів, які раніше виступали у Росії.

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