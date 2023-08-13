Анастасія Приходько, українська співачка, висловила своє несхвалення на адресу Віри Брежнєвої. Приходько дратує факт, що виконавиці продовжують виконувати свої російськомовні пісні на концертах за кордоном, водночас тримаючи український прапор. Вона також вважає, що спроби перекласти свої колишні хіти є виявом слабкості з боку артистів.

З точки зору Приходька, українцям слід припинити підтримувати подібних артистів, а самі артисти мають спробувати розпочати свою кар'єру заново в Україні. Однак Приходько наголосила, що вона ніколи не пробачить колегам усі свої слова та підтримку країну-терориста.

Приходько також висловила обурення щодо поведінки Брежнєвої, нагадавши, що на початку війни остання заявила, що ніколи не вважала себе українською співачкою. На думку Приходька, подібних артистів, як Лобода та Брежнєва, не варто взагалі згадувати, і вона закликає їх розпочати все спочатку.

"Нехай вони собі там б'ються. Нехай вони починають спочатку", - підсумувала Приходько, згадуючи поведінку своїх колег, які раніше втекли з країни.

Приходько також підкреслила, що вона б ніколи не наважилася виступати перед російською аудиторією, навіть якби це були "хороші росіяни".

"Алексєєв Білорусь уявляв, Полякова з Кіркоровим цілувалася, з Басковим концерти вела. Макс Барських. Там і вся російська челядь сиділа. Всі хто це прийшов? Це ж росіяни" - заявила Приходько.

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