Стало відомо, що збільшення до пенсії за вік отримають не всі літні українці.

Програма доплат до пенсій для старших громадян, яка триває вже рік, передбачає щомісячну виплату додаткових 300 гривень пенсіонерам віком від 70 років. Проте існують обмеження, які можуть перешкодити деяким людям такого віку отримати ці кошти.

Тобто надбавки до пенсії за вік отримають не всі літні українці. стало відомо, кому не дадуть доплату.

Основна причина невиплати доплат до пенсії полягає в тому, якщо пенсія перевищує 10 340 гривень. У такому випадку будь-які "вікові" додатки (включаючи 400 гривень для осіб від 75 років та 500 гривень для тих, хто старше 80 років) не виплачуються.

Крім того, виплати до пенсії здійснюються з 4 по 25 число місяця, а розрахунки проводяться наприкінці попереднього місяця. Тому "нові" 70-річні пенсіонери можуть не отримати повну доплату до пенсії в перший місяць.

Прикладом може слугувати ситуація, коли пенсіонеру виповнилося 70 років 22 вересня. У вересні він не отримає повну суму додатку. Але вже з жовтня ця додаткова виплата до пенсії почне надходити – 300 гривень.

В той же час, якщо пенсія людини менша за 10 340 гривень і вона вже виповнила 70 років, то додаткові 300 гривень вона обов'язково отримає. Просто цей додаток виплачується з першого місяця після досягнення віку 70 років.

Джерело: НаПенсии.

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