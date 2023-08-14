Клієнт "ПриватБанк" розповів, що третього серпня з його банківського рахунку було знято гроші.

"ПриватБанк" - відома фінансова установа, яка обслуговує значну частину населення України. Незважаючи на свою широку популярність деякі клієнти стикаються з певними труднощами при використанні його послуг. Один із відгуків, негативний щодо "ПриватБанк", був розміщений на спеціалізованому веб-ресурсі Мінфіну.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що третього серпня з його банківського рахунку було знято гроші. Переказ грошей було здійснено за три спроби на загальну суму у розмірі 21 тисяч гривень.

Через 10 хвилин клієнт "ПриватБанк" заблокував свою банківську картку та подав заяву на повернення коштів. Українця обурило, що банк не захистив грошей на рахунку, незважаючи на встановлені ліміти на зняття коштів.

"Банк пояснив, що кошти з картки списуються миттєво, але адресату зараховуються протягом двох днів. Тож чому я повинен чекати 45-120 днів повернення коштів, які не мають гарантії, що повернуть. При тому, що банк вже через 10 хвилин володів інформацією, що я не здійснював жодних переказів", - додав клієнт "ПриватБанк".

Більше того, клієнт "ПриватБанк" також має сплатити кошти, зняті з його кредитної картки. Бажано за 30 днів, щоб не було нараховано відсотки.

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