Українцям варто очікувати, що ціни на окремі продукти буде підвищено незабаром.

Ціни на продукти в українських магазинах невдовзі зміняться. Так, внаслідок закінчення періоду доступного дешевого продовольства, очікується підйом цін в Україні вже в серпні. Зокрема, вартості імпортованих товарів залишатиметься на високому рівні.

Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", повідомила, що ціни на окремі продукти будуть підвищені.

Так, ціна на апельсини може досягти 60 гривень за кіло, лимони очікуються до 65 гривень, а банани - до 50 гривень.

Фахівці із Інституту аграрної економіки також навели прогнози щодо ціни на інші продукти. Так, ціна на кавуни буде приблизно 30 гривень, чорна смородина вартуватиме від 70 до 80 гривень, малина буде коштувати в діапазоні 80-90 гривень, а яблука можуть подешевшати до 20 гривень.

Експерт також зазначила, що ціни на яблука влітку можуть скоротитись вдвічі, оскільки наразі їхня ціна становить 47,4 гривні. Вона також додала, що вартість "борщового набору" може понизитись.

Серед інших овочів в українських магазинах по прогнозам експертів, ціни будуть наступними:

Капуста білокачанна – до 13 гривень за кілограм,

Буряк – до 15 гривень,

Цибуля ріпчаста та морква – до 30 гривень,

Картопля – до 13 гривень.

Джерело: 24 Канал.

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