Під час періоду війни в Україні багато сімей стали жертвами втрат, втративши своїх синів та чоловіків на фронті. Втім, багато з них досі не отримали обіцяну грошову допомогу у вигляді компенсації після смерті військових, а деякі навіть чекають на відповідь впродовж місяців.

Юрист адвокатського об’єднання "Юридична компанія АРЕС" та консультант благодійного фонду "Ми поруч" Євгеній Промський поділився інформацією про проблеми, з якими стикаються сім'ї військових під час отримання грошової допомоги від держави.

Для отримання грошової допомоги потрібно зібрати пакет документів, частина з яких видавалася військовими частинами. Цей процес може бути важким через різні процедури та інші обов'язки військових частин.

Тому головна проблема у відмові грошової допомоги полягає в зборі документів. Більшість необхідних документів для грошової допомоги видавалася військовими частинами, де служили загиблі військові.

Військові частини в переважній більшості також є бойовими підрозділами. Зазвичай ця процедура проходить так, що особа яка має право на грошову допомогу звертається до військкомату, потім військкомат робить запит до військової частини або людина сама звертається до військової частини через Укрпошту.

Після цього розпочинається етап очікування, який може бути тривалим через обсяг роботи та інші завдання, які виконуються військовими частинами перед оплатою грошової допомоги.

Для оформлення грошової допомоги після смерті військового необхідно зібрати пакет документів. Деякі з них надає військова частина, де працював загиблий військовий (наприклад, витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини, документ, що підтверджує причини та обставини загибелі військового, рішення військово-лікарської комісії про причинний зв'язок смерті).

Інші документи для грошової допомоги також можуть надаватися Територіальним Центром Комплектування (ТЦК) та Соціальною Підтримкою (СП), де знаходиться на обліку загиблий військовий.

Отримувати необхідні документи можна самостійно. Також в цьому може допомогти довірена особа за наявності нотаріального доручення або адвокат.

Після збору всіх необхідних документів слід звернутися до ТЦК та СП, де був зареєстрований загиблий військовий, та подати заяву на отримання грошової допомоги. Форма заяви може бути довільною, але в "шапці" повинні бути вказані особові дані отримувача грошової допомоги (ідентифікаційний код, адреса проживання, контактний телефон).

У основній частині заяви для грошової допомоги слід вказати:

особові дані загиблого військового (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, військове звання, посада, підрозділ, в якому служив)

місце та дата загибелі

родинний зв'язок між заявником та військовим

прохання про виплату грошової компенсації

До заяви треба додати копії всіх зібраних документів.

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