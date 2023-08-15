Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, поділився актуальним відео.

Український телеведучий Даніель Салем, який вирушив на службу до ЗСУ та залишив бізнес в Одесі, продовжує ділитися кадрами з товаришами у соціальній мережі Інстаграм. На цей раз Салем викликав хвилювання своїм новим відео, знятим на передовій.

На відео, опублікованому Салемом, знято кадри його знахідки у колі бойових товаришів. У своєму посту він висловив свою прихильність до України і наголосив, що він щасливий, що доля звела його із цією землею.

Салем також надав відеоматеріал, який показує його на бойовій позиції.

Під постом українці висловили вдячність Салему за його мужність у захисті України зі зброєю в руках, а також висловили захоплення українськими захисниками.

«Гарні наші, і це гордість країни, ми вдячні самій землі, що Ви так мужньо захищаєте; наші чоловіки найсильніші, найкращі; Пишаюсь жити в одній країні з такими героями! Слава Україні!

Бережи вас Боже, Даня, вас і всіх хлопців! Слава Україні!; Хлопці, ви Боги, найкращі, сміливі, сильні, любимо вас», - підтримують Салема українці.

Раніше Салем розповідав, що служив у спецпідрозділі авіарозвідки, активно волонтерив. У вільний час, за словами Даніеля, він займається чимось корисним та намагається рухатися далі. Нещодавно Салем розповів, що розлучається через багато років шлюбу.

«Дрібні уривки пам'яті, хлопці прикрили. Назва картини: мій легендарний стрибок із куліметом» - поділився Салем.

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