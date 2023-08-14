Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів про п'ять головних напрямків осінньої моди 2023 року, щоб українки заздалегідь могли підготуватися до сезону (щоб подивитися фото, проскрольте вниз).
По-перше, Андре Тан пропонує звернути увагу на монохром.
"Бордовий, бежевий, чорний, сірий або коричневий — в цьому сезоні актуально одягати монохромні комплекти в одному кольорі. Чим уважніше підібрати відтінки один до одного, тим вишуканіше ви виглядатимате. Вам на допомогу прийдуть костюми-трійки або поєднання широких штанів та строгого жакета", — радить Андре Тан.
Другий тренд цієї осені — повернення 2000-х, від широких карго до оздоблених гудзиками кардиганів та сміливих мотоциклеток. Тут також треба зробити акцент на аксесуарах: футуристичні окуляри, ланцюжки, масивні прикраси та блискучі сумки.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
Удар іншого формату та потужності: українців попередили про нову серйозну загрозу
Масштабна трагедія на Черкащині: з'явилися кадри з місця аварії та дані про загиблих
Керована авіабомба вдарила по поліцейських: відомі подробиці про правоохоронця, який не вижив
Путін розраховує на затяжну війну: українців попередили про нові загрози
Андре Тан також відзначив, що восени-2023 в тренді буде фактурна шкіра. Популярними будуть вироби зі штучної шкіри, що імітує фактуру рептилій чи з вишивкою.
"Костюм у смужку стане центральним предметом вашого стильного гардеробу в новому сезоні. Це не лише ефектний елемент для ділового образу, але й класичне рішення, яке дуже круто вписується в лаконічні вбрання та дозволяє виглядати бездоганно", — пояснив Андре Тан.
Ще один тренд майбутньої осені — високі чоботи до колін, які не лише візуально подовжують силует, а й є практичними в носінні.
Останні новини України:
Нагадаємо, Андрій Тан показав українкам, як стильно носити білу сорочку.
Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.
Також Politeka писала, що Андре Тан з-за кордону зненацька висловився про українців.