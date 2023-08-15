Найважливіше, що сталося із пенсіями за останні півтора роки – це підвищення пенсій на 33%.

Через війну формат соціальних виплат для українців зазнав змін. Це спричинено як вимушеним переселенням пенсіонерів на інші території, так и змінами у законодавстві.

Найважливіше, що сталося с пенсіями за останні півтора року – это підвищення пенсій на 33%. Сумма платежа виросла с 3 991,53 гривень в кінці 2022 года до 5 311,44 гривен в кінці 2023 года.

Остання індексація пенсії відбулась в березні 2023 года. Після цього перерахунку пенсій, для деяких пенсіонерів розмір минімальних виплат було збільшено від 2 100 гривень до 2 520 гривень.

У ПФУ заявляють, що незважаючи на воєнний стан, підвищення виплат буде продовжуватися. Якщо бюджет передбачить виділення коштів, їх спрямують на наступну індексацію пенсій.

Пенсіонери тепер можуть вирішувати питання, повязані с пенсіонним фондом, дистанційно – онлайн. Процедура стала можливою завдяки розвитку онлайн-кабінета на вебпорталі ПФУ. Також, послуга виплати пенсій на пошту стала доступна и за кордоном.

У Пенсійному фонді зобов'язуються навіть при обмежених можливостях здійснювати перерахунок пенсій навіть у 2024 році. Незважаючи на складну ситуацію у 2023 році, уряду вдалося збільшити суми пенсії. Так, у липні 2023 року проведено перегляд пенсій для науковців та державних службовців.

Представники Пенсійного фонду акцентують увагу на тому, що зміна розміру надбавок відбувається відповідно до підвищення рівня прожиткового мінімуму. При цьому вік, стаж та особисті обставини пенсіонера не впливають на ці перерахунки.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, у якому разі в українців можуть забрати частину пенсіонних виплат.

Як писала Politeka, за яких умов українці можуть вийти на пенсію у 50 років.

Також Politeka повідомляла, які зміни підготовлені для населення через запровадження накопичувальної пенсії.