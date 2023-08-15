Незрозуміло, чому "ПриватБанк" вимагає доказів та підтверджень про переказ, якщо гроші надіслали з ПФУ.

"ПриватБанк" є відомою фінансовою установою, яка обслуговує значну частину населення України. Незважаючи на широку популярність, деякі клієнти можуть зіткнутися з деякими труднощами при користуванні його послугами.

Один із відгуків, що стосується "ПриватБанк" і негативний відтінок, був розміщений на спеціалізованому веб-ресурсі Мінфіну .

Клієнтка "ПриватБанк" поскаржилася, що банк несподівано заблокував їй соціальні виплати. Йдеться про декретні.

"На яких підставах "ПриватБанк" перевіряє законність виплат ПФУ? Коли банк заблокував платіж, він послався на ЗП 2464 ст. 8 п. 14-1, проте цей закон стосується резидентів дії мережі, до якої ТОВ не має жодного стосунку!", - обурилася жінка.

Клієнтка "ПриватБанк" зателефонувала на гарячу лінію установи та отримала відповідь, що має надати підтвердження, що компанія платила ЄСВ, або заплатити ЄСВ раніше за передбачений законодавством термін, а потім тільки їй перерахують соціальну виплату.

Українка нагадала, що кошти надійшли від ПФУ, тобто від держави, і саме держава перерахувала декретні. Тому незрозуміло, чому "ПриватБанк" потребує доказів та підтверджень.

"Яке "ПриватБанк" має право контролювати рішення ПФУ? І яке право має "ПриватБанк", блокувати соціальні виплати? Це вже просто перебір, наче знущаються! Більше того, працівник банку запропонував звернутися до суду! Ну дуже дякую!", - обурилася клієнтка банку.

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

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