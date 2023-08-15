Ця програма грантів та грошова допомога націлена на підтримку окремих категорій українців.

Українцям виплатять грошову допомогу у розмірі 25 тисяч євро. Стало відомо, хто та як може отримати гроші. Зокрема, українські підприємці зможуть отримати грошову допомогу в розмірі до 25 тисяч євро, яка буде спрямована на підтримку малого бізнесу. Для цього передбачено три етапи надання грантів.

Ця програма грантів та грошова допомога націлена на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу. Кожен етап конкурсу має власні цілі та вимоги до участі.

750 грантів до 4000 євро грошової допомоги призначено для мікропідприємств зі штатом до 9 співробітників. 50 грантів до 10 000 євро грошової допомоги призначено для малих підприємств зі штатом від 11 до 49 співробітників. 30 грантів до 25 000 євро грошової допомоги призначено для малих та середніх підприємств зі штатом від 11 до 100 співробітників.

Заявки на отримання грошової допомоги можна буде подавати через три уповноважених банки: Ощадбанк, Приватбанк та Банк Львів. Грошову допомогу можна буде використовувати для різних потреб, таких як придбання обладнання, сировини, виплати заробітної плати, орендної плати та інших господарських витрат.

Грантові кошти будуть розподілені між різними групами бізнесів залежно від їхнього місцезнаходження та обсягу збитків, завданих через війну. Кожний етап має свій строк подачі заявок:

Підприємства з регіонів, які найбільше постраждали від війни (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська (крім м. Києва), Луганська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Херсонська області) - з 8 по 21 серпня 2023 року. Бізнеси із деокупованих територій (Донецька, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська та Херсонська області) - з 22 серпня по 4 вересня 2023 року. Підприємства з інших регіонів України, крім тимчасово окупованих територій - з 5 по 18 вересня 2023 року.

Кожний з учасників буде оцінюватися автоматично на основі критеріїв, таких як обсяг завданих збитків від війни, потенціал для відновлення та ефективність дій для відновлення підприємства.

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