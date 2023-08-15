Ектор Хіменес-Браво не просто змінив зачіску, а взагалі залишився без волосся, пише Politeka.net.

Як він тепер виглядає Хіменес-Браво продемонстрував на своїй сторінці в Інстаграм.

«Живемо один раз», подумав я і вирішив», - повідомив Хіменес-Браво в сторіз, додавши, що, можливо, це навіть було поганою ідеєю.

Втім пізніше Хіменес-Браво зізнався, що результат йому подобається.

«Ніби, пасує. А ви що думаєте?», - запитав у своїх шанувальників і підписників Хіменес-Браво.

Але, як виявилося, далеко не всі поділяють захоплення Ектора.

Багато хто з жінок висловив думку, що Ектор Хіменес-Браво був гарніший і привабливіший з волоссям.

«Вибачте, але мені не спадобалися ви лисі»,

«Треба час, щоб звикнути», «Боже, навіщо»,

«Перукар Дядя Толик підстриг мене під нулик»,

«Хотабич. Ой, не можу»,

«О ні!», «О ні...повернить волосся негайно на місце»,

- пишуть жінки на сторінці Ектора.

Але деяким нова зовнішність судді «Мастер Шеф» сподобалась. Ектор Хіменес-Браво отримав комплімент за сміливість, рішучість і бажіння змінювати себе.

Більш того, деякі побачили, що Ектор Хіменес-Браво із новою зовнішністю став схожим на Залужного:

«Екторе, дуже вам пасує, тим більше, стали схожі на Залужного!».

Додамо, що зовсім скоро стартує новий сезон «МастерШеф». Звісно, Ектор Хіменес-Браво буде незмінним суддею.

Відомо, що прем’єра нового сезону «МастерШеф» відбудеться вже 26 серпня.

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Також повідомлялось, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Крім того, Politeka.net писала, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" покаявся перед українськими захисниками.