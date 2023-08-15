В Україні не буде падати в ціні один із головних продуктів, експертка зробила прогноз.

Ціни на фрукти та овочі останнім часом радують українців. Але багато експертів вважають, що вартість імпортованих товарів залишиться значно великою в найближчий період. Крім того, сподіватися на послаблення ціни на один із найпопулярніших продуктів для українців не варто.

Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки, зробила прогноз щодо ціни на один з найпопулярніших продуктів. Зокрема мова йде про ціни на яйця, які не будуть дешевшати.

Хоча ціни на яйця на ринку знижуються через збільшення пропозиції від приватних господарств, згідно з висновками експерта, цей продукт вже не буде далі дешевшати.

Пашко пояснює, що зараз неможливо стверджувати категорично, що ціни на яйця продовжать падати, оскільки в серпні темп зниження вже значно менший, ніж у попередні місяці. Вона вважає більш вірним твердження, що ціни поступово стабілізуються. А восени почнуть рости.

Дані Державної служби статистики України свідчать, що середні ціни на яйця в червні перевищили торішні показники на 1,7 рази, становлячи 22,72 - 24,70 гривень за десяток. В середньому по Україні ціна склала 42,39 гривень за десяток, це на 4,74% нижче, ніж у травні цього року.

Джерело: 24 Канал.

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